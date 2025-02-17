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Задержан один из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД

Топ-менеджера Северной железной дороги задержали в Твери
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ задержали в Твери одного из топ-менеджеров Северной железной дороги РЖД по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан житель Ярославля — высокопоставленный сотрудник Северной железной дороги, филиала РЖД», — говорится в сообщении.

В отношении В. Кузьмичева возбудили уголовное дело. По данным ТАСС, он получил 1,5 млн рублей в качестве взятки «за общее покровительство в коммерческой деятельности тверской фирмы».

В понедельник в Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. С чем связано задержание, не уточняется, однако известно, что в декабре против бывшего заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.

Ранее в ХМАО был задержан бывший первый замгубернатора региона по делу о взятке.

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