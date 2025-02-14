В ХМАО задержан бывший первый замгубернатора региона по делу о взятке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, задержанный получил взятку в размере не менее 7,5 млн рублей в период с 2023 по 2024 год, когда занимал пост первого замгубернатора. Деньги он брал за совершение действий в интересах некой группы лиц и управляющей компании, которую они представляли, рассказали в СК.

Также отмечается, что благодаря незаконным действиям экс-чиновника в эту УК передали на обслуживание многоквартирный дом.

Дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Тюменской области. Подозреваемый задержан.

14 февраля также сообщалось, что в Ульяновске суд вынес приговор бывшему вице-губернатору Ульяновской области Игорю Эделю, который был осужден на 12 лет строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Эдель признан виновным по трем эпизодам получения взятки, что квалифицируется по статье 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее замначальника отдела таможенного контроля в Москве обвинили во взятке.