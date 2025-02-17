Суд рассмотрит жалобу по делу об убийстве экс-мэра Самары

Самарский областной суд во вторник рассмотрит апелляционную жалобу на арест Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своего деда, бывшего мэра Самары Виктора Тархова, и его жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Как рассказала собеседница агентства, в суд поступила апелляционная жалоба, рассмотрение которой было назначено на 18 февраля.

7 февраля Тарховой предъявили обвинение в двойном убийстве. В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Позднее тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

В пресс-службе Следственного комитета РФ по Самарской области сообщали, что 31 января друг бывшего мэра Самары обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении. По информации ведомства, Тархов и его супруга в последний раз выходили на связь в конце декабря. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что девушка не имела постоянного места работы. Дед и его супруга содержали ее, снимая для нее квартиру в центре города. По версии следствия, девушка совершила убийство из чувства неприязни к своим пожилым родственникам.

Ранее стало известно, что у внучки экс-мэра Самары мог быть подельник.