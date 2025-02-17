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В понедельник в Москве ожидается похолодание

Температура в Москве днем опустится до −9°C, ночью — до −13°C
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Pavel Golovkin/AP

В понедельник, 19 февраля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями, гололедица и мороз до −9°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура в столице составит от −7°C до −9°C. Ночью столбики термометров могут опуститься до −13°C. Ветер западный и юго-западный, 6–11 м/с. Атмосферное давление — около 750 мм рт. ст.

В Подмосковье днем температура будет находиться в диапазоне от −7°C до −12°C. Ночью ожидается похолодание до −16°C.

«Желтый уровень погодной опасности действует в регионе до 21:00 19 февраля из-за гололедицы», — предупредили метеорологи.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов ожидаются опасные погодные явления.

15 февраля Вильфанд сообщил, что в Москву придут морозы до -16℃, а в Центральном федеральном округе температура опустится еще ниже. Наиболее холодным днем станет вторник, 18 февраля — в ночь на среду, 19 февраля.

Ранее россиянам пообещали аномально теплую весну.

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