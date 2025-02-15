В Москву идут еще более сильные морозы

Вильфанд: в Москву придут морозы до -16℃, в ЦФО температура опустится еще ниже

В Москву придут морозы до -16℃, а в Центральном федеральном округе температура опустится еще ниже. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступила настоящая зима. Во многих регионах России температура будет заметно ниже нормы <...> В Москве в субботу температура будет на 3 градуса ниже нормы, с воскресенья во вторник - на 4-5 градусов, потому что массы масс сейчас перемещаются с севера», — заявил Вильфанд.

Наиболее холодным днем станет вторник, 18 февраля — в ночь на среду, 19 февраля, температура в российской столице упадет до -16℃.

Тем временем в регионах Центрального федерального округа температура, особенно на юге, упадет еще сильнее — в Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областях морозы будут ниже на 1-2 градуса, чем в Москве.

До этого метеорологи Яндекс Погоды пообещали, что весна 2025 года будет аномально теплой почти во всех регионах России.

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