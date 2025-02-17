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Жителей четырех округов РФ предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни

Вильфанд: в четырех округах РФ в ближайшие дни ожидаются опасные явления погоды
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Depositphotos

В ближайшие дни в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов ожидаются опасные погодные явления. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист уточнил, что в регионах ожидаются мокрый снег, сильный ветер и гололед. По его словам, подобная ситуация связана с тем, что на юге европейской части России ночью фиксируется температура воздуха от -3°C до -8°C, что на четыре градуса ниже нормы.

«Сильные осадки продолжатся в Южном федеральном округе, в начале недели до 18 февраля тут прогнозируется таким образом, что и в Ростовской области, и в Краснодарском крае пройдут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, будут гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега, гололедица», — сказал Вильфанд.

Научный руководитель добавил, что в Краснодарском крае в понедельник ожидается мокрый снег, дождь и усиление ветра до 22-27 метров в секунду. При этом в Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прогнозируются сильные осадки во всех видах: дождь, мокрый снег, снег, а также гололедица.

15 февраля Вильфанд сообщил, что в Москву придут морозы до -16℃, а в Центральном федеральном округе температура опустится еще ниже. Наиболее холодным днем станет вторник, 18 февраля — в ночь на среду, 19 февраля.

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