Россиянам пообещали аномально теплую весну

Весна 2025 года будет аномально теплой почти во всех регионах России, этому поспособствует перенос разогретых атлантических воздушных масс. Об этом kp.ru сообщили метеорологи Яндекс Погоды.

«Превышение климатической нормы более чем на один градус коснется как европейской территории России, так и Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока», — уточнили специалисты.

В Москве и области начало весны будет на 1,7 градуса теплее климатических норм, в Арктике — на полуострове Ямал и архипелаге Новая Земля — на два-три градуса. Теплый март ожидает жителей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Перми и ряда других городов, апрель — юга России, Поволжья и Сибири.

Синоптики добавили, что в Москве в марте выпадет около 40 мм осадков, в мае — 60 мм. Кроме того, сырая весна ожидается в Краснодаре (180 мм осадков) и Ростове-на-Дону (145 мм).

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что в регионы центральной части России с месячным опозданием доходят морозы. К выходным температура воздуха опустится до -20 градусов, предупредил он.

Ранее россиян предупредили о раннем начале сезона аллергии.