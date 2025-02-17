Блогер Яхно: в украинских школах почти не осталось юношей

Украину покинуло значительное число старшеклассников. Об этом, ссылаясь на блогера Алену Яхно, сообщает украинское издание «Страна».

По словам блогера, 17-летний сын ее знакомой учится в киевской школе, однако все его одноклассники уехали с Украины. В классе остались только девочки.

«Страна» напомнила, что с наступлением 18-летнего возраста молодых украинцев перестают выпускать из страны.

12 февраля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны покинуть территорию Польши и вернуться на родину.

2 февраля глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов.

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан.

Володин предрек обсуждение мобилизации 16-летних на Украине.