Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что в старших классах школ почти не осталось юношей

Блогер Яхно: в украинских школах почти не осталось юношей
close
Vadim Ghirda/AP

Украину покинуло значительное число старшеклассников. Об этом, ссылаясь на блогера Алену Яхно, сообщает украинское издание «Страна».

По словам блогера, 17-летний сын ее знакомой учится в киевской школе, однако все его одноклассники уехали с Украины. В классе остались только девочки.

«Страна» напомнила, что с наступлением 18-летнего возраста молодых украинцев перестают выпускать из страны.

12 февраля польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинцы призывного возраста должны покинуть территорию Польши и вернуться на родину.

2 февраля глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов.

15 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан.

Володин предрек обсуждение мобилизации 16-летних на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами