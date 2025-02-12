Министр обороны Польши рекомендовал украинским призывникам вернуться на родину

Украинцы призывного возраста должны покинуть территорию Польши и вернуться на родину. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio ZET.

«Те, которые находятся в призывном возрасте, то, конечно, естественно», — ответил он на вопрос, должны ли граждане Украины уехать из Польши.

Накануне стало известно, что на Украине начался набор в армию по контракту на год добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Им обещают, в частности, выплату в размере 1 млн гривен (почти $24 тысячи) за подписание контракта и 120 тысяч гривен ($2,7 тысячи) ежемесячного вознаграждения.

16 ноября польское радио RMF24 сообщило, что проект создания в Польше «Украинского легиона» полностью провалился. СМИ отметило, что заверения властей Украины о том, что в «легион» записались свыше 500 человек, не соответствуют действительности. Так, по информации RMF24, «количество готовых к обучению в разы меньше» и не превышает трех десятков человек.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о продолжении попыток сформировать «Украинский легион» на территории Польши.

Ранее было названо число прошедших обучение в Польше военных ВСУ.