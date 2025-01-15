Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних призывников

Зеленский подписал закон о внесении 17-летних в реестр призывников
close
Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с помощью электронного кабинета или с помощью личного прибытия в военкомат», — говорится в заявлении.

Уточняется, что если гражданин Украины не встанет на учет в указанные сроки, то ему грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от 28,4 тыс. до 62,6 тыс. рублей).

14 января украинский оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что принятие Киевом решения о снижении мобилизационного возраста до 18 лет вызовет массовое недовольство среди населения, особенно среди родителей молодых людей призывного возраста. Он предсказал рост насилия в отношении сотрудников военкоматов.

До этого офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста. Он обратил внимание, что на Украине уже снижали призывной возраст (с 27 до 25 лет), а все равно «тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет».

Ренее СМИ сообщили о роковой ошибке Зеленского, связанной с Залужным.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами