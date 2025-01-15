Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о воинском учете 17-летних граждан. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

«Согласно закону, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с помощью электронного кабинета или с помощью личного прибытия в военкомат», — говорится в заявлении.

Уточняется, что если гражданин Украины не встанет на учет в указанные сроки, то ему грозит штраф в размере от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от 28,4 тыс. до 62,6 тыс. рублей).

14 января украинский оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что принятие Киевом решения о снижении мобилизационного возраста до 18 лет вызовет массовое недовольство среди населения, особенно среди родителей молодых людей призывного возраста. Он предсказал рост насилия в отношении сотрудников военкоматов.

До этого офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста. Он обратил внимание, что на Украине уже снижали призывной возраст (с 27 до 25 лет), а все равно «тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет».

Ренее СМИ сообщили о роковой ошибке Зеленского, связанной с Залужным.