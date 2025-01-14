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Володин предрек обсуждение мобилизации 16-летних на Украине

Володин: на Украине будут настаивать на мобилизации 16-летних в ряды ВСУ
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

На Украине сейчас настаивают на проведении мобилизации 18-летних, в будущем там заговорят о мобилизации 16-летних. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

По его словам, Киев отвел украинцам роль «расходного материала».

«Сейчас настаивают, чтобы была проведена на Украине мобилизация 18-летних ребятишек, которые фактически только школу закончили. А дальше они будут настаивать, чтобы мобилизовали 16-летних, как это было в Германии во время Второй мировой войны», — сказал Володин на выступлении в Госдуме.

14 января украинский оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что принятие Киевом решения о снижении мобилизационного возраста до 18 лет вызовет массовое недовольство среди населения, особенно среди родителей молодых людей призывного возраста. Он предсказал рост насилия в отношении сотрудников военкоматов. Депутат подчеркнул, что 18-летние граждане обладают иным менталитетом, нежели более старшие призывники, и их мобилизация не решит проблем украинской армии. По мнению Дубинского, такая мера лишь усугубит внутреннюю напряженность в стране, приведя к массовому оттоку молодежи из страны, что ослабит военный потенциал Украины и ускорит падение режима украинского президента Владимира Зеленского.

До этого офицер ВСУ заявил, что Киеву не поможет снижение призывного возраста. Он обратил внимание, что на Украине уже снижали призывной возраст (с 27 до 25 лет), а все равно «тащат эту войну, в основном, мужики по 40-50 лет».

Ранее команда Трампа призвала к снижению призывного возраста на Украине.

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