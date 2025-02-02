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Ганчев рассказал, как Харьков превратился в город женщин

Ганчев заявил, что Харьков на фоне мобилизации превратился в женский город
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Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

Харьков превратился в город женщин, поскольку мужская половина населения прячется от военкомов. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его словам, администрация ищет контакты с жителями города, однако это происходит негласно. Мужчины рассказывают о том, что сотрудники территориальных центров комплектования (аналог военкоматов на Украине — Прим. ред.) разыскивают все больше призывников.

«Мужское население все-таки старается укрываться… Но они находят, они охотятся. Это касается не только Харькова, в основном это юго-восток, Одесса, Николаев в том числе», — заявил Ганчев.

Он добавил, что мужчины не хотят идти на фронт ради «киевского режима и западных ценностей».

До этого заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) и полиции стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве в ходе мобилизации населения на территории Харьковской области, подконтрольной Киеву. По его словам, если призывники отказывались платить, их отправляли сначала в военный комиссариат и затем на фронт.

Ранее на Украине выявили канал нелегального вывоза украинских военных из страны.

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