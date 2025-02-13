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В Сочи отчитались о разрушениях и пострадавших после землетрясения

Мэрия Сочи: разрушений и пострадавших в результате землетрясения в городе нет
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Землетрясение в Сочи не привело к повреждениям городской инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

В мэрии курорта подчеркнули, что в экстренные службы не поступало сообщений о разрушениях или пострадавших, а все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

По уточненным данным спасателей, магнитуда подземных толчков составила 4,4 по шкале Рихтера (интенсивность 4 балла), эпицентр находился в десяти километрах под землей, примерно в восьми километрах от села Солохаул.

Как отмечают очевидцы, землетрясение ощущалось в центральной части города и микрорайоне Макаренко. Предположительно, слабые подземные толчки, зафиксированные накануне, могли быть афтершоками более сильного землетрясения в Туапсе магнитудой 3,9.

Землетрясение в окрестностях Туапсе произошло 12 февраля. Подземные толчки зафиксировали на глубине 5 км. Эпицентр сейсмического явления находился в 2 км к юго-западу от города.

4 февраля сообщалось, что остров Санторини, который находится в Греции, пришлось покинуть тысячам местных жителей из-за землетрясений, которые произошли в Эгейском море. Люди покидали остров на автомобилях и паромах, фиксировались сотни подземных толчков, также объявлялась угроза цунами.

Ранее в России разработали новый метод изучения землетрясений.

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