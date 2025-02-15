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Школы на Алтае после землетрясения частично перешли на дистант

На Алтае часть школ перешла на дистанционное обучение после землетрясения

На Алтае после землетрясения в Кош-Агачском районе образовательные учреждения перевели на онлайн-обучение, написал в своем Telegram-канале глава района Серикжан Кыдырбаев.

«Образовательные учреждения переведены на дистанционный формат обучения до полного обследования всех социальных объектов. В районе отменены все массовые мероприятия», — сообщил чиновник.

Он добавил, что пока разрушения после толчков обнаружено не были, хотя есть жалобы на водоснабжение в некоторых селах (туда организуют доставку воды) и отопительные печи в частном секторе. Кыдырбаев отметил, что в районе «достаточно часто» происходят землетрясения, но их интенсивность, как правило, небольшая.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Подземные толчки в Кош-Агачском районе Алтая зафиксировали в 8:48 (4:48 мск). Их ощутили местные жители. В МЧС заявили, что выявили незначительные повреждения штукатурки в средней школе села Купчегень в Онгудайском районе. Кроме того, произошло кратковременное отключение электроэнергии в части села Кош-Агач. После землетрясения на Алтае ввели режим повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что Гренландия содрогается от множества ледотрясений.

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