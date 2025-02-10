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Ледовый щит Гренландии содрогается от множества ледотрясений, выяснили ученые

Science: ледяные потоки Гренландии подвержены вулканической активности
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Швейцарские исследователи из Высшей технической школы Цюриха обнаружили, что ледяные реки Гренландии испытывают множество слабых землетрясений. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Ледяные потоки — это гигантские реки льда, которые переносят лед из внутренних областей ледяных щитов в океан. До сих пор климатические модели предполагали, что они движутся равномерно. Однако спутниковые данные показывали расхождения с этими моделями.

Новое исследование объясняет эти несоответствия: внутри ледяных потоков образуются микротрещины и случаются слабые землетрясения, которые распространяются на сотни метров.

Ученые также выяснили, что эти ледотрясения связаны с вулканической активностью. На глубине 900 метров под поверхностью льда был обнаружен слой вулканических частиц, оставшихся после извержения вулкана Мазама 7700 лет назад.

Этот слой препятствует распространению землетрясений на поверхность. Кроме того, микротрещины во льду образуются из-за сульфатов, попавших в атмосферу при извержениях вулканов.

Открытие стало возможным благодаря эксперименту, в ходе которого в скважину глубиной 2700 метров, пробуренную в рамках проекта EastGRIP, спустили оптоволоконный кабель. Он записывал сейсмические данные внутри ледяного потока в течение 14 часов.

Это исследование не только объясняет давние загадки, такие как плоскости разломов в ледяных кернах, но и открывает новые перспективы для моделирования ледников. Учет прерывистого движения ледяных потоков позволит сделать прогнозы повышения уровня моря более точными.

Ранее ученые нашли признаки разрушения гренландского ледяного щита.

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