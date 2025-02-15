В Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Украине городе Херсоне. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Воздушная тревога в городе при этом не объявлялась.

13 февраля взрыв произошел в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В российском оборонном ведомстве подчеркивали, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

11 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели атаки были достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области.

Ранее Орбан высмеял ЕС за «ничтожную» позицию по конфликту на Украине.