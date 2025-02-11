«Цели удара достигнуты»: ВС РФ поразили газовые объекты и месторождения на Украине

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающий военно-промышленный комплекс, все цели достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области. Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за произошедшего на Украине срочно вводят экстренные отключения света, но ограничения быстро отменили.

Российские военнослужащие нанесли «групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования» и ударными беспилотниками по объектам газо-энергетического комплекса Украины, который обеспечивает работу военно-промышленного комплекса страны, рассказала пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, места хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов Украины.

«Цели удара достигнуты», — сказано в сообщении.

В пресс-службе ВСУ рассказали, что по газодобывающим объектам в Полтавской области выпустили до 19 ракет, но они не уточнили, сколько снарядов попало и сколько было сбито.

Рано утром 11 февраля на территории Украины объявили масштабную ракетную тревогу, сообщило издание «Страна.ua».

По данным Telegram-канала «Хроники гераней», атака началась еще днем 10 февраля и продолжилась ночью 11 февраля. В подконтрольных ВСУ частях Донбасса, Запорожской и Херсонской областях прозвучали взрывы. Также цели поразили в Сумской и Харьковской областях Украины, в Павлограде, Одессе, Миргороде и Лубнах, окрестностях Винницы, Черкасс, Киева, Чернигова, Николаева, Раздельной Одесской области, Умани и Каневе Черкасской области, Обухове и Броварах Киевской области.

«Украина.ру» сообщила только о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины. При этом Харьковская область оказалась частично обесточена.

Поражены газовые месторождения

Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале заявил, что Полтавская область Украины подверглась комбинированному удару баллистическими ракетами. Он утверждает, что били по газовым месторождениям в поселке Ромодан, селам Сенча и Выришальное, городам Заводское и Лохвица.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в соцсетях подтвердил, что ночью произошла очередная атака на энергосистему страны.

«Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру. По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — написал Галущенко.

Министр призвал украинцев оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги. Службы также приступят к оценке последствий атаки только после ее полного прекращения.

Уже днем компания «Укрэнерго» заявила об отмене аварийных отключений света.

Полтавская областная администрация сообщила, что в результате ударов девять населенных пунктов Миргородского района Полтавской области Украины остались без газоснабжения.

«Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Госкомпания «Нафтогаз Украины» заявила, что в результате атаки их производственные мощности получили повреждения.

»Группа Нафтогаз принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области», — рассказали в компании.

Руководитель «Нафтогаза» Роман Чумак подчеркнул, что они продолжают работать для поддержания энергетической устойчивости Украины, несмотря на вызовы.

Использовано новейшее оружие

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» пишет, что российский военно-морской флот впервые использовал новейшее оружие — крылатые ракеты типа «Калибр». Боевой снаряд летит достаточно низко и может маневрировать, поэтому их тяжело засечь. По предварительным данным, такие ракеты могут незаметно долететь до центра Украины.

Ответный удар: Россия поразила КБ, производящее крылатые ракеты в Киеве Утром 18 января Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного... 18 января 17:27

Ранее президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что Украина согласилась оплатить уже предоставленную военную помощь США с помощью редкоземельных металлов. Сделка оценивается в $500 млрд. США получат доступ к ресурсам вне зависимости от итогов конфликта. Однако он отметил, что Украина интересна не только с точки зрения ценных металлов, но и нефти и газа. При этом более 70% запасов ископаемых приходится на вошедшие в состав России ДНР и ЛНР, а также на Днепропетровскую область, а сегодня были поражены несколько месторождений газа.