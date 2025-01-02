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ВС России нанесли более 1,5 тысячи ударов по военным целям на Украине за год

ТАСС: ВС России нанесли свыше 1,5 тысячи ударов по целям на Украине в 2024 году
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году. Об этом пишет ТАСС, проанализировав сводки Минобороны РФ.

Целями ударов становились пункты дислокации украинской армии, объекты военно-промышленного комплекса, эшелоны с военной техникой, объекты энергетики и так далее. Кроме того, в прошлом году было нанесено не менее пяти массированных ударов.

31 декабря сообщалось, что Вооруженные силы РФ за сутки поразили одно предприятие по производству снарядов для нужд украинских войск и один склад с ударными беспилотными летательными аппаратами. По данным ведомства, в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и расчеты дронов в составе группировок войск ВС РФ. Кроме того, к работе подключились оперативно-тактическая авиация и ракетные войска.

Кроме того, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ночью российские военнослужащие нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде в Днепропетровской области Украины. Как он сказал, предприятие занимается производством и сборкой ракет.

Ранее стали известны потери ВСУ за 2024 год.

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