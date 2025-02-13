В Одессе на фоне воздушной тревоги произошел взрыв

Взрыв произошел в Одессе на фоне воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем Telegram-канале.

«В городе слышен взрыв», — написал глава города.

Отмечается, что взрыв был зафиксирован на фоне звучащей воздушной тревоги, которая была объявлена в восьми областях Украины.

Военнослужащие Вооруженных сил РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В российском оборонном ведомстве подчеркивали, что атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, а также военного управления и связи.

Всего, по данным Минобороны РФ, ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине в 2024 году.

11 февраля сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивающим военно-промышленный комплекс, все цели атаки были достигнуты. По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, повреждения получили газовые месторождения в Полтавской области.

В свою очередь министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что из-за произошедшего на Украине срочно вводят экстренные отключения света, но ограничения быстро отменили.

Ранее Орбан высмеял ЕС за «ничтожную» позицию по конфликту на Украине.