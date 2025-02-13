Орбан высмеял ЕС за «ничтожную» позицию по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Калсс за заявление, в котором говорится, что Евросоюз должен играть центральную роль в любых переговорах по конфликту на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Орбан указал, что пока президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин договариваются о мире, чиновники ЕС делают «ничтожные заявления».

«Это заявление является печальным свидетельством плохого брюссельского лидерства. Пока президенты Трамп и Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС выступают с никчемными заявлениями», – заявил Орбан.

По его словам, Евросоюз не может требовать, чтобы его «усадили за стол переговоров». Нужно это заслужить хорошим руководством и умной дипломатией, указал премьер Венгрии.

21 января президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что Европа станет активным участником мирных переговоров по Украине. По его словам, США не интересует, останется ли Евросоюз их союзником в будущем. Вашингтон сомневается в том, что Европа сможет предложить Америке что-то действительно значимое, добавил Зеленский.

Ранее в Британии призвали компенсировать территориальные уступки Украины членством в НАТО.