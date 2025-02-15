Росавиация: в аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По данным пресс-службы, ограничения в воздушной гавани действовали в период с 07:00 до 08:30 по московскому времени. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

15 февраля временные ограничения на полеты вводились в семи аэропортах России. На данный момент ограничения продолжают действовать в Астрахани, Владикавказе и Грозном.

До этого сообщалось, что в аэропорту Волгограда сняли временные ограничения. Запрет на прием и выпуск самолетов действовал в период с 07:00 до 07:19 по московскому времени. Позже ограничения перестали действовать в Калуге.

Ранее в аэропорту Домодедово организовали проверку из-за возгорания спецтехники.