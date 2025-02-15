В семи аэропортах России временно ввели ограничения

Росавиация: в семи аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В семи аэропортах России ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пока ограничения действуют в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

По его словам, решение принято для обеспечения безопасности.

11 февраля стало известно, что аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС в связи с атаками беспилотников. Кореняко отмечал, что во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.