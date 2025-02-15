В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги Грабцево сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Этим утром Росавиация объявляла об ограничениях на работу аэропортов сразу в семи городах. Помимо Калуги, ограничения действовали в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Саратове и Ульяновске.

К 8:30 мск ограничения уже сняли в Саратове, Волгограде и Ульяновске.

11 февраля ограничения вводились в аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС в связи с атаками беспилотников. Кореняко отмечал, что во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

Ранее в аэропорту Домодедово организовали проверку из-за возгорания спецтехники.