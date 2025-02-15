В аэропорту Домодедово организовали проверку из-за возгорания спецтехники

В аэропорту Домодедово организована проверка после возгорания спецтехники, пожар был оперативно потушен. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, обстоятельства произошедшего уточняются. Ведомство проверит соблюдение противопожарных требований в воздушной гавани.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что на взлетно-посадочной полосе в Домодедово загорелся снегоуборщик.

14 февраля стало известно, что в аэропорту Перми Большое Савино самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего воздушная гавань была временно закрыта. В пресс-службе аэропорта уточнили, что на запасные аэродромы были отправлены два рейса: один борт был направлен в Екатеринбург, другой — в Ижевск.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.