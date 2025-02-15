Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в аэропорту действовали в период с 07:00 до 07:19 по московскому времени. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности полетов пассажирских лайнеров.

До этого сообщалось, что временные ограничения на полеты вводились в семи аэропортах России. На данный момент ограничения продолжают действовать в Астрахани, Владикавказе, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы противовоздушной обороны РФ в ночь на 15 февраля отразили массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион. По предварительной информации, в результате падения обломков на территории промзоны возник пожар, который оперативно ликвидировали. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее губернатор Ростовской области рассказал о последствиях ночной атаки ВСУ.