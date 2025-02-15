В Симферополе полностью потушили пожар на центральном рынке

Пожар на центральном рынке в Симферополе полностью потушен. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пожар в Симферополе полностью ликвидирован», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:43 по московскому времени.

Для борьбы с огнем были задействованы 84 сотрудника МЧС и 28 единиц техники. Пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров, добавили в ведомстве.

Причина пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в пансионате «Зенит» в Анапе. Площадь пожара в пансионате, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 квадратных метров. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

В пансионате находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута.

Ранее появилось видео пожара в пансионате в Анапе.