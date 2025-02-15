В Симферополе ликвидировали открытое горение на центральном рынке

МЧС: в Симферополе пожарные ликвидировали открытое горение на центральном рынке

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на центральном рынке в Симферополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в Симферополе», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:39.

Борьбу с огнем продолжают 84 специалиста. Задействовано 28 единиц техники, отметили в МЧС. Пожар был локализован на площади 1000 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне сообщалось, что сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в пансионате «Зенит» в Анапе. Площадь пожара в пансионате, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 квадратных метров. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

В пансионате находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в типографии на Волхонском шоссе.