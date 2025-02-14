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Пожар в пансионате Анапы потушили

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар в пансионате Анапы

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, который произошел в пансионате «Зенит» в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь пожара в пансионате, расположенном в Благовещенской станице, превысила 1400 кв. м. Огонь охватил корпус для проживания и столовую. Оттуда эвакуировали 26 человек. Никто из людей не пострадал. К тушению огня привлекались 79 пожарных и 25 единиц спецтехники.

Что стало причиной пожара — пока неизвестно.

Telegram-канал SHOT писал, что загорелся волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит» в станице Благовещенской. Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

Позже представитель администрации Анапы Инела Белых подтвердила, что пожар произошел в анапском пансионате, где находится действующий штаб волонтеров — ликвидаторов последствий разлива мазута. По ее словам, на горящем складе хранились в основном продукты питания.

До этого в Севастополе загорелся центральный рынок на площади 1 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на соседнее здание на улице Пушкина. К тушению привлечены 34 специалиста и 9 единиц техники, сообщили в МЧС. Причина возгорания не называется.

Ранее стало известно, почему загорелся автомобильный завод «Урал».

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