Появилось видео пожара в пансионате в Анапе

МЧС опубликовало в своем Telegram-канале видеозапись тушения пожара в пансионате в Анапе.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь охватил волонтерский штаб «Шлагбаум», который находится в анапском пансионате «Зенит». Штаб занимался сбором и координацией действий волонтеров, которые очищают Бугазскую косу от мазута.

В МЧС сообщили, что горят корпус для проживания и столовая. Спасатели эвакуировали 26 человек, предварительно, пострадавших нет. На месте происшествия работают 79 пожарных при поддержке 25 единиц спецтехники.

Площадь пожара выросла с 1000 до 1 400 квадратных метров.

До этого в сети появились кадры с горящим автомобильным заводом «Урал» в городе Миасс Челябинской области. Как сообщили ТАСС в пресс-центре предприятия, произошло возгорание на площади пять квадратных метров в подвале одного из цехов завода. Самостоятельно эвакуировались 90 человек. Пострадавших нет. Также на заводе отметили, что возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. О причинах пожара не сообщается.

Ранее в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар в типографии на Волхонском шоссе.