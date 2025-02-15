В аэропорту Домодедово потушили возгорание спецтехники

РИА Новости: в результате пожара в аэропорту Домодедово никто не пострадал

В аэропорту Домодедово при возгорании спецтехники никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на администрацию аэропорта.

Возгорание прицепа было потушено силами службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов, его причины выясняются, говорится в публикации.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT сообщал, что на взлетно-посадочной полосе в Домодедово загорелся снегоуборщик.

Накануне стало известно, что в аэропорту Перми Большое Савино самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего воздушная гавань была временно закрыта. В пресс-службе аэропорта уточнили, что на запасные аэродромы были отправлены два рейса: один борт был направлен в Екатеринбург, другой — в Ижевск.

В конце января в Хабаровском крае самолет не смог взлететь, выкатился за пределы ВПП и заехал в кусты. По данным СМИ, самолет разогнался, прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее тушивший пожар в Калифорнии самолет столкнулся с беспилотником.