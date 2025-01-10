Тушивший пожар в Калифорнии самолет столкнулся с беспилотником

Задействованный в тушении пожаров в Лос-Анджелесе самолет столкнулся с дроном

Самолет CL-415, задействованный в тушении лесных пожаров в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе штата Калифорния, столкнулся с гражданским беспилотником и совершил вынужденную посадку. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на пресс-секретаря пожарной службы Калифорнии Кристофера Томаса.

Он отметил, что воздушное судно успешно приземлилось, находившиеся на борту пилот и наблюдатель не пострадали. По словам представителя ведомства, дрон повредил левое крыло самолета. Как долго продлится ремонт CL-415, пока не уточняется.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что планирует провести расследование инцидента. Ведомство также напомнило, что в Лос-Анджелесе действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, не связанных с тушением пожаров. В FAA предупредили, что препятствование работе по ликвидации пожаров назвали федеральным преступлением, которое наказывается тюремным заключением на срок до 12 месяцев и штрафом в размере до $75 тыс.

До этого Меган Маркл и принц Гарри открыли двери своего дома для пострадавших друзей из Лос-Анджелеса.

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