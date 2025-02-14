Аэропорт Перми возобновил работу после инцидента с самолетом

Аэропорт Перми заработал в штатном режиме после выкатывания самолета с ВПП

Аэропорт Перми Большое Савино возобновил работу в штатном режиме после того, как самолет выкатился со взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт Пермь (Большое Савино) работает в штатном режиме», — отмечается в сообщении.

14 февраля в 12:30 мск самолет выкатился за пределы ВПП, после чего воздушная гавань была временно закрыта. В пресс-службе аэропорта уточнили, что на запасные аэродромы отправлены два рейса: один борт был направлен в Екатеринбург, другой — в Ижевск.

До этого транспортная прокуратура начала проверку после выкатывания самолета за пределы ВПП аэропорта «Утренний» в Ямало-Ненецком АО.

В конце января в Хабаровском крае самолет не смог взлететь, выкатился за пределы ВПП и заехал в кусты. По данным СМИ, самолет разогнался, прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.