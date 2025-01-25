В Хабаровском крае самолет не смог взлететь и выкатился за пределы полосы

В Хабаровском крае Ан-24 не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП

В Хабаровском крае самолет с пассажирами не смог взлететь и при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты. Об этом сообщает Telegram-канал «Дерзкий Хабаровск».

Инцидент с самолетом Ан-24 «Хабаровских авиалиний» произошел в поселке Нелькан Аяно-майского района.

«Все живы, но страх останется на всю жизнь. Самое печальное, что самолет — единственное на чем можно добраться до краевой столицы, а техника оставляет желать лучшего», — говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, разогнавшись по ВПП, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

2 января самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска при осуществлении разворота. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее появилось видео, на котором в аэропорту Лос-Анджелеса чуть не столкнулись самолеты.