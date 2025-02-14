ХАМАС отпустит Труфанова из уважения к Путину

Политбюро ХАМАС: Труфанова отпустит на первом этапе из уважения к Путину

Заместитель главы политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук подтвердил освобождение российского и израильского гражданина Александра Труфанова в рамках первого этапа достигнутого перемирия в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Абу Марзук подчеркнул, что решение об освобождении Труфанова, первоначально запланированного на более поздний этап, было принято в ответ на просьбу российской стороны и в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину, а также в признание поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

Он уточнил, что согласование сроков освобождения, назначенного на субботу, 15 февраля, было достигнуто также с представителями «Исламского джихада» (организация запрещена в России).

Сегодня радикальное палестинское движение ХАМАС и его союзники подтвердило будущее освобождение троих захваченных в октябре 2023 года заложников, среди них — гражданин России Александр Труфанов.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.