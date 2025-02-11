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Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать заложников

Трамп: ХАМАС должны вернуть заложников до 15 февраля, иначе «разразится ад»
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Carlos Barria/Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить всех израильских заложников к полудню 15 февраля, в противном случае режим прекращения огня в секторе Газа будет нарушен. Об этом он заявил во время встречи с журналистами в Белом доме, передает Fox News.

11 февраля представители ХАМАС заявили о возможной приостановке освобождения заложников, если Израиль не будет выполнять все условия соглашения о перемирии.

Трамп подчеркнул, что если к указанному им времени заложников «вернут не вместе, а по двое или по одному», то «разразится ад».

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

Ранее Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа.

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