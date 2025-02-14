В ХАМАС подтвердили готовность освободить россиянина Труфанова

Радикальное палестинское движение ХАМАС и его союзники 15 февраля освободят троих захваченных в октябре 2023 года заложников, среди них — гражданин России Александр Труфанов. Об этом сообщил представитель военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — Абу Убайда в своем Telegram-канале.

По его словам, также будут освобождены гражданин США Саги Декель-Хен и гражданин Израиля Яир Хорн.

Пресс-секретарь руководства политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну сообщил ТАСС, что Труфанов будет освобожден в знак признания поддержки Россией палестинского народа.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.

7 февраля российский посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов сообщал, что палестинское движение ХАМАС должно в скором времени освободить Труфанова.

Сейчас в плену в Газе остаются двое россиян: Александр Труфанов и Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем.

Елена Труфанова, ее мать Ирина Татти, сын Александр и его невеста Сафир Коэн были похищены радикалами ХАМАС утром 7 октября 2023 года из кибуца Нир Оз на юге Израиля. Всего в тот день с юга Израиля в Газу были похищены более 250 заложников.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС адом в случае отказа возвращать всех заложников до 15 февраля.