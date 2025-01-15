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В России запустили новый телеканал к 80-летию Великой Победы

В России к 80-летию Великой Победы запустили телеканал «Патриот»
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Медиахолдинг «Цифровое Телевидение»

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» запустил новый телеканал «Патриот» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте холдинга.

Старт вещания также приурочен к объявленному президентом России Владимиром Путиным Году защитника Отечества.

В основе программной сетки телеканала — художественные фильмы и сериалы, повествующие о победах, семейных ценностях, культуре и традициях российского народа. В библиотеке канала представлено более тысячи часов контента, созданного киноконцерном «Мосфильм», архивом Гостелерадиофонда, ВГТРК, а также российскими и советскими киностудиями.

В сентябре Минкультуры сообщило о новых условиях для киностудий на получение субсидий. Как рассказал на пресс-конференции в Минкультуры РФ директор департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко, в приоритете будут ранее опубликованные ведомством темы — сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей, повышение туристической направленности регионов и России в целом, создание и распространение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, наука России, историческое кино и фильмы о выдающихся русских деятелях, экранизации произведений русской классики, а также картины, мотивирующие молодежь к освоению рабочих профессий и инженерных специальностей.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.

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