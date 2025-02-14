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Два московских кафе возобновили работу по решению Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: в Москве снова открылись «The Бык» и «Братья Караваевы»
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Виталий Тимкив/РИА Новости

В Москве ресторан «The Бык» на 2-й Брестской улице и кулинарная лавка «Братья Караваевы» на Большой Грузинской возобновили работу по решению Роспотребнадзора. В ведомстве подтвердили устранение всех нарушений, сообщается на сайте.

«Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО проведена проверка устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления деятельности, в ходе которой установлено, что все выявленные ранее нарушения устранены в полном объеме. Деятельность предприятия общественного питания «Братья Караваевы» возобновлена», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, в лавке «Братья Караваевы» устранили все нарушения.

12 февраля работу ресторана «The Бык» приостановили после сообщения об отравлении. Экспертиза подтвердила, что в продукции ресторана были найдены бактерии группы кишечных палочек. 13 февраля в блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» нашли кишечную палочку.

Ранее в Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд.

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