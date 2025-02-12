В Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд

В Ростове бывшего су-шефа осудили за отравление более 170 человек

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор бывшему су-шефу по делу о массовом отравлении людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По версии следствия, мужчина работал в доставке правильного и здорового питания. При приготовлении блюд он нарушал санитарные нормы, что привело к отравлению более 170 человек, которые обращались к медикам с острой кишечной инфекцией.

«Лабораторные исследования показали, что инфекция была вызвана сальмонеллой», – сообщается в публикации.

Су-шефа признали виновным, его приговорили к ограничению свободы на год и шесть месяцев. Помимо этого, в течение двух лет и десяти месяцев он не сможет работать на позициях, связанных с приготовлением блюд.

Суд также взыскал с фигуранта процесса 940 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее следователи выяснили причину отравления десятков посетителей бургерной в Приморье.