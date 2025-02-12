В Москве приостановили работу ресторана «The Бык» после сообщения об отравлении

Деятельность одной из точек сети ресторанов «The Бык» приостановлена на 60 суток. Об этом сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в ходе проверки была приостановлена деятельность точки по адресу: улица 2-я Брестская, дом 48. Роспотребнадзор начал проверку ресторана после сообщения об отравлении местного жителя. Экспертиза подтвердила, что в продукции ресторана были найдены бактерии группы кишечных палочек.

«В ходе проведения внепланового выборочного контроля выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ресторане заготовки для блюд хранили без холода, на продуктах не было необходимой маркировки с указанием срока годности, а также в помещениях для изготовления блюд не было обнаружено приборов для измерения температуры.

На данный момент точка ресторана опечатана. Сотрудники ведомства изъяли 544 килограмма продукции.

Ранее в Москве закрыли пекарню, где двое посетителей отравились ртутью.