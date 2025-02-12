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В Москве приостановили работу ресторана «The Бык» после сообщения об отравлении

В Москве Роспотребнадзор приостановил работу ресторана «The Бык» на 60 суток
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Виталий Тимкив/РИА Новости

Деятельность одной из точек сети ресторанов «The Бык» приостановлена на 60 суток. Об этом сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в ходе проверки была приостановлена деятельность точки по адресу: улица 2-я Брестская, дом 48. Роспотребнадзор начал проверку ресторана после сообщения об отравлении местного жителя. Экспертиза подтвердила, что в продукции ресторана были найдены бактерии группы кишечных палочек.

«В ходе проведения внепланового выборочного контроля выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в ресторане заготовки для блюд хранили без холода, на продуктах не было необходимой маркировки с указанием срока годности, а также в помещениях для изготовления блюд не было обнаружено приборов для измерения температуры.

На данный момент точка ресторана опечатана. Сотрудники ведомства изъяли 544 килограмма продукции.

Ранее в Москве закрыли пекарню, где двое посетителей отравились ртутью.

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