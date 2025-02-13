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В блюдах кулинарной лавки «Братья Караваевы» в Москве нашли кишечную палочку

В Москве закрыли на 60 дней лавку «Братья Караваевы» из-за кишечной палочки
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Telegram-канал «SHOT»

В Москве в одном из заведений сети «Братья Караваевы» нашли кишечную палочку. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, один из посетителей отравился в кафе возле метро «Белорусская». На место приехали специалисты, которые отобрали пробы готовой продукции. Экспертиза показала наличие кишечной палочки в блюдах. Также в «Братьях Караваевых» обнаружили нарушение технических регламентов — условия хранения продуктов не соблюдались.

Заведение закрыли на 60 дней.

В начале февраля в Приморье закончилось расследование уголовного дела после массового отравления людей в бургерной Дальнереченска. Эксперты выяснили, что директор кафе «М-Бургер» Лариса Музыка, пытаясь избежать дополнительных расходов и увеличить выручку, с 4 по 10 февраля прошлого года не установила и не определила сроки годности продукции и не проконтролировала качество поставленных продуктов.

Ранее в Ростове су-шеф отравил 170 человек из-за нарушения СанПиН и пошел под суд.

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