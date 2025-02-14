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Владелец закрытой из-за пирожков и ртути пекарни готовит иск в суд

SHOT: владелец пекарни, закрытой из-за пирожков и ртути, готовит иск в суд
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

Владелец пекарни, которую закрыли из-за истории с пирожками и ртутью, готовит иск в суд, считая, что отравление было подстроено одним из «пострадавших». Об этом пишет SHOT.

«В беседе с SHOT ПРОВЕРКОЙ хозяин пекарни «Мельница» на Симферопольском бульваре Олег Янковский рассказал, что правоохранители и сотрудники Роспотребнадзора не нашли никаких следов ртути в его заведении», — говорится в публикации.

По данным источника, несмотря на эти факты, пекарню все равно закрыли на время следственных действий. Владелец в результате понес серьезные убытки и готовит иск в суд с требованием их возмещения.

Столичное управление Роспотребнадзора приостановило работу пекарни «Мельница» после двух случаев отравления ртутью. Инспекторы в ходе проверки выявили грубые нарушения санитарных норм, из оборота изъяли почти тонну теста, муки и готовых изделий. Пострадавшие находятся в реанимации токсикологического отделения НИИ имени Склифосовского, медики оказывают им помощь. Что известно об отравлении выпечкой — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось ,что инцидент с отравлением ртутью в пекарне Москвы был вызван конфликтом из-за женщины.

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