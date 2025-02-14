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Задержан второй подозреваемый в подрыве автомобиля в Бердянске

Задержан второй фигурант дела о подрыве автомобиля кандидата в судьи в Бердянске

Следователи задержали второго фигуранта дела о подрыве в Бердянске автомобиля кандидата в судьи по заданию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, двое жителей Бердянска были участниками террористического сообщества. Они получили задание от украинских кураторов совершить теракт против местного кандидата на должность судьи.

Первого подозреваемого правоохранители задержали в ноябре прошлого года. Им оказался бывший сотрудник прокуратуры Украины.

Задержанный рассказал, что он подорвал автомобиль по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. За выполнение задачи ему пообещали вознаграждение в размере $10 тыс.

2 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт против бывшего судьи. В его автомобиле сработало самодельное взрывное устройство.

По данным следствия, 30 сентября обвиняемый разместил под автомобилем кандидата на должность судьи взрывное устройство. 2 октября оно сдетонировало, однако в момент взрыва в салоне машины никого не было.

Ранее в Запорожской области подорвали автомобиль начальника охраны местной АЭС.

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