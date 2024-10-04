В Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС. В ГУР его назвали «военным преступником» Директор ЗАЭС считает терактом убийство начальника охраны станции с помощью СВУ

В Энергодаре подорвали автомобиль начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого, когда он находился внутри. Мужчина скончался в больнице от полученных травм. Директор станции Юрий Черничук назвал произошедшее терактом. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал местных жителей не терять бдительности и осматривать свои транспортные средства. ГУР Минобороны Украины взяло на себя ответственность за взрыв.

В Энергодаре неизвестный заложил взрывное устройство под автомобиль 40-летнего начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, бывшего председателя Энергодарского городского Совета депутатов Андрея Короткого. Мужчина погиб, сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram-канале.

По факту убийства общеопасным способом и незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 4 октября под автомобиль Короткого, который был припаркован у дома на бульваре Каштанова, заложили взрывчатку. Когда мужчина сел в салон, она сработала. Он скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас следователи ищут злоумышленников, в ближайшее время проведут необходимые экспертизы.

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины в своем Telegram-канале написало, что около 07:00 они подорвали «военного преступника», так как Короткий якобы был «коллаборантом, причастным к организации и выполнению военных преступлений и репрессий украинцев в оккупации». По данным ведомства, мужчина передал российской стороне списки работников ЗАЭС, указав на людей, которые придерживаются проукраинской позиции, а также он якобы участвовал в репрессиях в отношении персонала станции.

Как отреагировали на убийство сотрудника ЗАЭС

«Это террористический акт! А терроризм и экстремизм, во всех их формах и проявлениях — проявление крайней бесчеловечности и в любой форме является злостным преступлением. Преступники не уйдут от наказания и история не раз подтверждала это утверждение», — прокомментировал произошедшее глава Энергодара в своем Telegram-канале. Он обвинил в произошедшем Киев.

После случившегося губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале призвал жителей региона «не терять бдительности, всегда быть начеку, осматривать свои машины, контролировать обстановку»:

«До тех пор, пока враг полностью не уничтожен, мы должны понимать, что каждый может стать целью их нацистской ненависти».

Балицкий добавил, что Короткий «работал во имя мирной жизни», а Киев нанес «удар по мирным жителям». По его словам, родным и близким погибшего окажут помощь.

«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта — это безрассудный, запредельный шаг», — сказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, его слова цитируют в Telegram-канале станции.

Руководство ЗАЭС пообещало сделать все, «чтобы безопасная эксплуатация станции, комфортное проживание людей в Энергодаре продолжалось».

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал убитого патриотом своей страны и родного края. В связи со случившимся он предложил изменить законодательство, ужесточив наказания за военные преступления, государственную измену и терроризм, а также ввести смертную казнь и ликвидировать террористов.

Не первое покушение

В сентябре генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о покушении на бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика.

«Ситуация, еще раз подчеркну, легче не становится, количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения», — сказал Лихачев после встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Чиновник утверждает, что на Шевчика покушались в начале сентября. Мужчина получил серьезные травмы. Других подробностей Лихачев не привел.

До 2022 года Шевчик также был депутатом городского совета от оппозиционной запрещенной на Украине партии ОПЗЖ. В то же время он работал ведущим инженером на ЗАЭС. После начала СВО Шевчик встал во главе Энергодара, однако в мае 2022 года в подъезде его дома взорвалось самодельное взрывное устройство. Он получил ранения, после чего должность мэра занял Александр Волга, затем — Эдуард Сеновоз.