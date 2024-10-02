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В Запорожье произошел теракт против бывшего судьи

Рогов: в Бердянске подорвали автомобиль бывшего судьи, он жив

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Бердянске Запорожской области произошел теракт против бывшего судьи. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

Рогов рассказал, что в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство. Он жив, его здоровью ничего не угрожает.

Рогов подчеркнул, что ответственность за совершенный теракт взяло на себя Главное управление разведки МО Украины. Там ранее отмечали, что бывшему украинскому судье, который сейчас работает в российской судебной системе, выжить не удалось.

26 сентября сообщалось, что молодых людей из нескольких регионов России задержали за поджоги на железнодорожных станциях. Всего правоохранителям удалось поймать шесть человек, трое из них – подростки. Молодые люди из Иркутской, Нижегородской и Самарской областей общались с кураторами из спецслужб Украины, которые предлагали им совершать теракты. За задание они могли получить от десяти до 15 тысяч рублей.

Ранее жена бойца СВО сообщила о видео от ВСУ с пытками мужа.

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