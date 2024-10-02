В Запорожье произошел теракт против бывшего судьи

В Бердянске Запорожской области произошел теракт против бывшего судьи. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, слова которого передает ТАСС.

Рогов рассказал, что в автомобиле, который принадлежал бывшему судье, сработало самодельное взрывное устройство. Он жив, его здоровью ничего не угрожает.

Рогов подчеркнул, что ответственность за совершенный теракт взяло на себя Главное управление разведки МО Украины. Там ранее отмечали, что бывшему украинскому судье, который сейчас работает в российской судебной системе, выжить не удалось.

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