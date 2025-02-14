В Энергодаре полностью восстановили системы жизнеобеспечения

Работу всех систем жизнеобеспечения, в том числе водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения полностью восстановили в Энергодаре после массированного артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской ТЭС. Об этом заявил врио мэра города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Все службы работают в штатном режиме. Благодарю специалистов, обеспечивших оперативное восстановление подачи электроэнергии в полном объеме», — написал он.

В ночь на 14 февраля ВСУ атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

В Telegram-канале министерства энергетики Запорожской области сообщили, что в результате обстрела энергетическое оборудование получило критические повреждения, что привело к отключению электроснабжения более чем 50 тысяч абонентов.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.