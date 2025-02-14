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На Запорожской ТЭС повреждено энергетическое оборудование после удара ВСУ

Минэнерго: у более 50 тыс. человек пропал свет после атаки на Запорожскую ТЭС
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Wikimedia Commons

ВСУ ударили по Запорожской ТЭС и критически повредили энергетическое оборудование. Об этом сообщило Минэнерго региона.

По данным ведомства, без света остались более 50 тыс. абонентов. Отсутствие электроснабжения зафиксировали в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.

Минэнерго Запорожской области призвало жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», — заключило ведомство.

Этой же ночью Вооруженные силы Украины атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.

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