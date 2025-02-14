На Запорожской ТЭС повреждено энергетическое оборудование после удара ВСУ

ВСУ ударили по Запорожской ТЭС и критически повредили энергетическое оборудование. Об этом сообщило Минэнерго региона.
По данным ведомства, без света остались более 50 тыс. абонентов. Отсутствие электроснабжения зафиксировали в Энергодаре, Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах.
Минэнерго Запорожской области призвало жителей сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.
«Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения», — заключило ведомство.
Этой же ночью Вооруженные силы Украины атаковали в Запорожской области береговую линию Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов добавил, что в результате обстрела на территории города разрушений не зафиксировано, также нет информации о пострадавших.
Ранее власти Энергодара назвали атаки на город терактом.