ВМС Эстонии примут меры против судов, угрожающих инфраструктуре Балтики

Военно-морские силы Эстонии будут принимать все необходимые меры против судов, которые представляют опасность для инфраструктуры Балтийского моря. Об этом заявил заместитель командующего ВМС страны Йохан-Элиас Сельямаа, его слова приводит агентство Reuters.

«При наличии угрозы того, что они (суда. — «Газета.Ru») собираются разрушить критически важную инфраструктуру, мы будем вынуждены вмешаться», — заявил он.

Сельямаа добавил, что Эстония вмешается даже в случае, если инцидент будет зафиксирован «в международных водах».

До этого телерадиокомпания ERR сообщила, что парламентская комиссия Эстонии поддержала поправки в законодательстве, позволяющие военным реагировать на угрозы с применением силы в морской исключительной экономической зоне.

В Балтийском море было зафиксировано уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, который проложен по дну моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

В свою очередь 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Кроме того, 8 февраля был поврежден кабель «Ростелекома» в акватории Балтийского моря. В компании заявили, что кабель был поврежден из-за внешнего воздействия.

Ранее «Ростелеком» озвучил ущерб от повреждения кабеля в Балтийском море.