Спасатели не нашли разлива нефти вокруг судна, севшего на мель у Сахалина

Власти Сахалина: вокруг судна, севшего на мель у Сахалина нет разливов нефти

Вокруг судна AN YANG 2, севшего на мель у Сахалина, нет разливов нефти. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на власти региона.

«В районе выброшенного на мель во время шторма китайского сухогруза An Yang 2 в Невельском районе по поручению губернатора Валерия Лимаренко продолжается круглосуточный мониторинг. Пробы воды подтвердили отсутствие загрязнения. Обследование судна продолжится по погодным условиям», — заявили в правительстве региона.

На данный момент специалисты Морспасслужбы не могут приступить к осмотру левого борта судна из-за непогоды — только после этого возможно предпринимать действия для снятия судна с мели.

До этого губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил подготовить подъезд к китайскому судну, севшему на мель у берегов Сахалина, для откачки топлива.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз AN YANG 2 находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.