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Морспасслужба готовит к откачке топлива севшее на мель у Сахалина китайское судно

Лимаренко: Морспасслужба готовится откачивать топливо с севшего на мель балкера
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МЧС России

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил подготовить подъезд к китайскому судну, севшему на мель у берегов Сахалина, для откачки топлива. Экипаж из 20 граждан Китая остается на борту, люди обеспечены всем необходимым, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Лимаренко уточнил, что специалисты ведомства постоянно дежурят на месте и действуют по погоде. Обследование подводной части судна продолжат, когда позволят метеоусловия. Повреждения корпуса корабля не обнаружены, разлива нефтепродуктов также нет, уточнили власти. Осмотреть нижнюю часть корпуса пока не могут, поскольку балкер находится на камнях.

«Расположенные на дне балластные отсеки и так предназначены для хранения воды и обеспечения устойчивости судна. Поэтому мы не исключаем сценарий, что по итогам полного обследования судовладельцем может быть принято решение о снятии корабля с мели‎»‎, — прокомментировал в официальном Telegram-канале правительства региона зампред Алексей Римша.

Уточняется, что власти Сахалинской области решили выстроить колонный путь к месту ЧП для откачки топлива. В правительстве отметили, что это нужно для сохранения экологической стабильности.

Инцидент с китайским судном произошел вечером 8 февраля. Сухогруз AN YANG 2 находился в порту и принимал товары на борт, когда начался шторм. Затем судно направилось в открытое море, однако, по всей видимости, экипаж не справился с управлением, и оно село на мель.

Ранее в Ростовской области теплоход с углем сел на мель.

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